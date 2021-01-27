Законодавці вважають, що суд першої інстанції посприяв спробам Андрія Портнова впровадити політичну цензуру та спотворити історичні факти часів Революції гідності.

16 народних депутатів України звернулися до міністра науки та освіти Сергія Шкарлета із закликом подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо підручників з історії України.

Про це повідомив народний депутат Володимир Вятрович на своїй сторінці у Facebook.

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«Разом з 15 колегами-депутатами надіслав звернення до Шкарлета з приводу скандального судового рішення за позовом Портнова. Вважаю, що Міністерство освіти і науки має оскаржити це рішення Окружного адміністративного суду Києва і не допустити переписування історії̈ Майдану під диктовку російських маріонеток», - написав він.

На його переконання, «мовчання МОН буде злочинною бездіяльністю, за яку доведеться відповідати перед українським суспільством».

«Те, що МОН досі мовчить, наштовхує на думку, що їхня позиція є тотожною позиції Портнова. Дуже хотілося б побачити кроки, які запевнять суспільство у протилежному і засвідчать державницькі засади політики нового міністра освіти», - зазначив Вятрович.

За ого словами, у самому зверненні народні депутати просять міністра поінформувати, які заходи вживаються міністерством щодо оскарження рішення ОАСК, який зобов’язав МОН розглянути звернення Портнова щодо перегляду підручників з історії України для 5 та 11 класів у частині викладення в них подій Революції гідності.

Що сталося

26 січня Окружний адмінсуд міста Києва зобов’язав Міністерство освіти і науки переглянути шкільні підручники з історії в частині висвітлення ними подій Революції гідності.

В опублікованому рішенні зазначається, що до ОАСК надійшов позов Портнова до Міносвіти, в якому той просить визнати незаконною та протиправною бездіяльність міністерства щодо нездійснення перевірки підручників для 5 та 11 класів з історії України.

У своєму позові Портнов також зазначає, що інформація наведена в цих підручниках «спотворює дійсні історичні події, містить неоднозначні і суперечливі факти, інформацію, яка не підтверджена доказами».

Зокрема, Портнов наводить приклад, що в підручниках сказано, що беркутівці застрелили п’ятьох активістів Євромайдану 22 січня 2014 року». Проте він заявляє, що це не доведено судом, а отже інформація є недостовірною.

У своєму рішенні суд зобов’язав Міністерство освіти і науки України забезпечити перегляд підручників з історії України для 5 та 11 класів, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках.

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Автор: Дмитро Хилюк