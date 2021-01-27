16 народних депутатів України звернулися до міністра науки та освіти Сергія Шкарлета із закликом подати апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо підручників з історії України.
Про це повідомив народний депутат Володимир Вятрович на своїй сторінці у Facebook.
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«Разом з 15 колегами-депутатами надіслав звернення до Шкарлета з приводу скандального судового рішення за позовом Портнова. Вважаю, що Міністерство освіти і науки має оскаржити це рішення Окружного адміністративного суду Києва і не допустити переписування історії̈ Майдану під диктовку російських маріонеток», - написав він.
На його переконання, «мовчання МОН буде злочинною бездіяльністю, за яку доведеться відповідати перед українським суспільством».
«Те, що МОН досі мовчить, наштовхує на думку, що їхня позиція є тотожною позиції Портнова. Дуже хотілося б побачити кроки, які запевнять суспільство у протилежному і засвідчать державницькі засади політики нового міністра освіти», - зазначив Вятрович.
За ого словами, у самому зверненні народні депутати просять міністра поінформувати, які заходи вживаються міністерством щодо оскарження рішення ОАСК, який зобов’язав МОН розглянути звернення Портнова щодо перегляду підручників з історії України для 5 та 11 класів у частині викладення в них подій Революції гідності.
Що сталося
26 січня Окружний адмінсуд міста Києва зобов’язав Міністерство освіти і науки переглянути шкільні підручники з історії в частині висвітлення ними подій Революції гідності.
В опублікованому рішенні зазначається, що до ОАСК надійшов позов Портнова до Міносвіти, в якому той просить визнати незаконною та протиправною бездіяльність міністерства щодо нездійснення перевірки підручників для 5 та 11 класів з історії України.
У своєму позові Портнов також зазначає, що інформація наведена в цих підручниках «спотворює дійсні історичні події, містить неоднозначні і суперечливі факти, інформацію, яка не підтверджена доказами».
Зокрема, Портнов наводить приклад, що в підручниках сказано, що беркутівці застрелили п’ятьох активістів Євромайдану 22 січня 2014 року». Проте він заявляє, що це не доведено судом, а отже інформація є недостовірною.
У своєму рішенні суд зобов’язав Міністерство освіти і науки України забезпечити перегляд підручників з історії України для 5 та 11 класів, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках.
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