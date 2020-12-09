За попередніми розрахунками, на перепис населення необхідно близько 7,3 мільярда гривень.

Кабінет міністрів планує у 2023 році провести всеукраїнський перепис населення.

Проект розпорядження уряду винесено на засідання 9 грудня. Документ підготувала Державна служба статистики.

"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення", - йдеться в документі.

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За попередніми розрахунками, на перепис населення необхідно 7260000000 гривень. З них близько 70% піде на заробітну плату тимчасового переписного персоналу і нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Як наголошується в пояснювальній записці до розпорядження, в Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році, і за цей час в країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які істотно вплинули на кількісний і якісний склад населення.

Перепис населення України

23 січня екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив результати оцінки чисельності населення, проведеної за даними операторів мобільного зв'язку, Держстату та електронних реєстрів, Пенсійного фонду та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Згідно з цими результатами, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37 млн 289 тис. осіб. Це дані без урахування жителів окупованих територій.

У червні 2020 року Кабінет міністрів у доопрацьованій Програмі діяльності уряду поставив завдання провести всеукраїнський перепис населення.

У липні стало відомо, що в Кабміні відстрочили проведення перепису населення в найближчі два роки через пандемію коронавірусу.

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Автор: Денис Прядко