Під час сесії у міськраді Українки Київської області між міським головою Олександром Туренком та одним з активістів сталася перепалка.
Відео конфлікту опубліковано на сторінці "Голосу" у Facebook.
Чоловік вийшов до трибуни з транспарантом і хотів поставити питання меру щодо, за словами прибулих, нещодавно ухваленого рішення про податки.
За ходом дій спостерігали поліцейські, на яких чоловік під час емоційної промови вихлюпнув пляшку води.
Мер у відповідь на докори громадськості накинувся на активіста та повалив його на підлогу. Обох розборонили інші присутні, сам міський голова покинув сесійну залу, а група містян вже спілкувалася з депутатами.
У коридорі міської ради, своєю чергою, сталася інша перепалка – теж з участю потерпілого. А проте правоохоронці устигли вчасно заспокоїти конфліктуючі сторони.
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