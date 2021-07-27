Чоловік вийшов до трибуни з транспарантом і хотів поставити питання меру.

Під час сесії у міськраді Українки Київської області між міським головою Олександром Туренком та одним з активістів сталася перепалка.

Відео конфлікту опубліковано на сторінці "Голосу" у Facebook.

Чоловік вийшов до трибуни з транспарантом і хотів поставити питання меру щодо, за словами прибулих, нещодавно ухваленого рішення про податки.

За ходом дій спостерігали поліцейські, на яких чоловік під час емоційної промови вихлюпнув пляшку води.

Мер у відповідь на докори громадськості накинувся на активіста та повалив його на підлогу. Обох розборонили інші присутні, сам міський голова покинув сесійну залу, а група містян вже спілкувалася з депутатами.

У коридорі міської ради, своєю чергою, сталася інша перепалка – теж з участю потерпілого. А проте правоохоронці устигли вчасно заспокоїти конфліктуючі сторони.

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Автор: Яна Ставська