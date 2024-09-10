Чоловіку повідомлено про підозру, інкриміновано вимагання та хуліганство.

Оскільки підозрюваний у побитті військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що повідомлено про підозру особі, яка наносила удари, йому інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

"Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначають у відомстві. Відео дня

При цьому там нагадали, що під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів.

"Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Побиття ветерана у Черкаській області: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у Смілі Черкаської області було побито ветерана російсько-української війни Анатолія Гончаренка. Він через соцмережі розшукує автівку, водій якої допустив аварійну ситуацію з його батьками. Під час зустрічі з тими, хто міг бути причетний до цієї події, був словесний конфлікт з подальшим побиттям його чоловіками – ветерана били по голові, а також змушували вибачатися.

За даними ЗМІ, побив ветерана місцевий мешканець Вадим Долотенко. При цьому в поліції розповіли, ким насправді є підозрюваний в побитті ветерана. Начальник Головного управління Національної поліції у Черкаській області Олег Гудима сказав, що підозрюваний у побитті в Смілі ветерана війни не відбував покарання у місцях позбавлення волі і його не можна назвати кримінальним авторитетом, але він двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

За його словами, підозрюваний є місцевим мешканцем 1996 року народження. Чоловік двічі притягувався до кримінальної відповідальності - зокрема, перший раз отримав покарання у вигляді штрафу - за хуліганські дії і спричинення тілесних ушкоджень особі, другий раз - за грабіж: зірвав золотий ланцюжок в жінки.

Йому призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з випробувальний терміном один рік. Зважаючи на те, що він скоїв злочин під час випробувального терміну, до нього будуть застосовані заходи, передбачені законодавством з урахуванням попереднього покарання.

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