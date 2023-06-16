За інформацією начальника військової адміністрації Олександра Вілкула, резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця. Щоб його збільшити, будується новий водогін.

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС частина жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області може тимчасово залишитись без водопровідної води. Про це заявив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ситуація із водою складна. Дуже складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця. Каховка падає і зрозуміло, що найближчими роками звідти води не буде. Потрібно зробити в аварійному режимі те, що ніхто ніколи не робив", - розповів він.

За його словами, економія води найближчими місяцями тільки збільшуватиметься.

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"І ризик того, що частина міста на якийсь час залишиться без водопровідної води, як зараз Марганець та Покров – високий", - додав він.

Вілкул зазначив, що будівництво каналу "Інгулець – Південне водосховище" для забезпечення містян водою, вже розпочато. Потрібно буде зробити перехід на понад 30 кілометрів.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для Дніпропетровщини

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області, що призвело до проблем із забезпеченням питною водою жителів міст Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь Дніпропетровської області.

Місцевих жителів закликали економити як питну, так і технічну воду. У Кривому Розі запровадили графіки подачі води.

Наразі планується будівництво магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища задля забезпечення водою жителів регіону.

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