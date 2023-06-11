Інакше вже через місяць 70% міста може залишитися без води.

Через підрив Каховської ГЕС кожен житель Кривого Рогу має скоротити споживання води на 40%.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. "За інформацією "Укргідроенерго" на сьогодні рівень Каховського водосховища в районі Нікополя вже становить 9,35 метри при нормі 16,8 метрів. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву - більше ніж на 7 метрів. Вода відійшла від берегів на сотні метрів", - повідомив він.

За словами Вілкула, у Нікопольському районі водопостачання припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській, Мирівській та Червоногригорівській ТГ. "В четвер о 03:20 рівень впав нижче за наш водозабір. Це означає, що у наше водосховище "Південне" перестала надходити каховська вода - діюча система для перекачування води із Каховського водосховища у Південне, від якого подається вода на 70% міста, стала неможливою", - зазначив він.

Мер відзначив, що завдяки підготовці до подібної ситуації, у Південне та Карачунівське водосховища воду закачали до максимального рівня. "Зараз міськводоканал працює фактично у штатному режимі і вода у місті є, якість перебуває під контролем. Відразу було введено в дію План, який включає технічні та організаційні заходи. І ми маємо запас по часу - близько місяця, якщо без економії, та близько півтора місяця - якщо з економією", - додав він

"Це той випадок, коли розвиток ситуації дійсно залежить від кожного з вас. Перший варіант - не економимо і через місяць 70% міста залишається без води. Другий варіант - економимо та виграємо час для проведення необхідних робіт. Інших варіантів немає", - сказав Вілкул.

Він відзначив, що промислові підприємства до мінімуму скоротили споживання, у села поряд із містом, на які воду подає Кривбасводоканал, вода подається 4 години на день. "Але головний споживач води - населення міста. І дуже важливо всім скоротити споживання води на 40%. Це має зробити кожен", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки для Кривого рогу

Нагадаємо, що 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на території Херсонської області.

Одразу після цього влада Кривого Рогу оголосила про проведення екстреної наради, Вілкул написав про дуже складну ситуацію. Згодом у місті обмежили користування водою, з'явилися графіки.

8 червня президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровську область та провів нараду щодо реалізації проектів магістральних водогонів, які мають замінити старі.

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