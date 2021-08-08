Останнім часом Ройтбурд страждав від серйозних проблем зі здоров'ям.

Відомий український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер у віці 59 років.

Про смерть Ройтбурда повідомив у Facebook співробітник музею Кирило Ліпатов, проте пізніше видалив пост. Як повідомляє OBOZREVATEL, факт смерті художника журналістам підтвердили в музеї.

Відомо, що останнім часом Ройтбурд страждав від серйозних проблем зі здоров'ям.

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Олександр Ройтбурд - довідка

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1993 році виступив співзасновником асоціації "нове мистецтво" (Одеса). З 1993 року працював у ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік - президентом.

Крім того, він працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Відомий своїми проукраїнськими поглядами. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії.

Ім'я Ройтбурда часто фігурувало в скандалах. Противники художника називають його епатажну творчість "порнографією".

Призначення Ройтбурда директором Одеського художнього музею також зустріло опір в Одеській облраді (в основному - з боку фракції "Опозиційний блок"). Надалі його намагалися зняти з посади.

Автор: Дмитро Захаров