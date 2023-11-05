Незвичне для України природне явище спостерігали, зокрема, жителі Чернігівської області.

У небі над Чернігівщиною сьогодні ввечері, 5 листопада, місцеві жителі спостерігали північне сяйво.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фото незвичного природного явища поширили місцеві жителі. "19.24. Зараз у небі над громадою", - підписала фото голова Куликівської селищної ради Юлія Постернак.

У коментарях чернігівці емоційно захоплювалися північним сяйвом - "неймовірно", "дуже красиво", "у нас також видно, але не так яскраво".

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Голова Корюківської районної військової адміністрації Іван Ващенко також написав, що цікаве атмосферне явище відбувається зараз у Корюківському районі. "Захоплююче! Пов'язане із зміною температури. P.S. Росіяни ні до чого, можна спати спокійно!", - зазначив Ващенко.

У мережі повідомляють, що незвичайне явище також бачили в Київській, Одеській та Львівській областях. Зазначається, що це північне сяйво називається "Аврора".

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26 вересня в українській державі бачили рідкісне червоне полярне сяйво. Зокрема, цим явищем милувалися у Богодухівському районі Харківської області.

Також повідомлялося, що причина такого явища - сильна геомагнітна буря, яка накрила нашу планету.

Довідка УНІАН. Що таке північне сяйво (латиною Aurora borealis) - оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, що швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

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