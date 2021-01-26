На компанію 14-річного Юрія напали 10 днів тому / скріншот
Побитого в Парижі 14-річного українця вивели зі штучної коми.
Читайте такожУ МВС прокоментували ініціативу нардепів дозволити українцям володіти "короткостволами"Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У Міністерстві закордонних справ розповіли, що лікарі роблять все можливе для реабілітації хлопця.
На компанію 14-річного Юрія напали 10 днів тому. Хлопцеві не вдалося втекти, у нього множинні переломи, пробитий череп і ножові поранення.
Мама хлопчика розповідає, що він поки не може розмовляти. У підлітка все ще виникають проблеми, пов'язані з тривожністю.
Побитого в Парижі українського юнака вивели зі штучної коми
Побиття 14-річного українця в Парижі
- 15 січня в Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях був пробитий череп, численні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Юнака ввели в штучну кому.
- Представник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що посольство звернулося до прокуратури Парижа у зв'язку з жорстоким побиттям неповнолітнього українця.
- Згодом в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано звіряче побиття 14-річного Юрія.
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