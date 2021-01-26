Підліток переживає сильний стрес.

Побитого в Парижі 14-річного українця вивели зі штучної коми.

Читайте такожУ МВС прокоментували ініціативу нардепів дозволити українцям володіти "короткостволами"Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що лікарі роблять все можливе для реабілітації хлопця.

На компанію 14-річного Юрія напали 10 днів тому. Хлопцеві не вдалося втекти, у нього множинні переломи, пробитий череп і ножові поранення.

Мама хлопчика розповідає, що він поки не може розмовляти. У підлітка все ще виникають проблеми, пов'язані з тривожністю.

Побиття 14-річного українця в Парижі

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Автор: УНІАН