За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Відповідну заяву він зробив під час засідання уряду.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір одружитися можна через портал "Дія", - сказав він.

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

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Нагадаємо, в червні Міністерство цифрової трансформації повідомило, планує впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.

Автор: Павло Степанець