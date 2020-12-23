Геннадій Кернес у заповіті розділив своє майно між дружиною і своїми дітьми.

Мер Харкова Геннадій Кернес залишив заповіт, в якому фігурують дружина і троє дітей.

Про це розповів близький друг Геннадія Кернеса Павло Фукс в інтерв'ю Страна.ua.

За його словами, своє майно Кернес розділив між Оксаною і Родіоном Гайсинськими, Кирилом Кернесом і Данилом Приваловим.

"Ніхто не залишився незрозумілим. На першому місці Оксана і Родіон, які були поруч із ним до останньої хвилини життя. Потім Кирило і Данило. Він говорив, що Родіон його любить більше всіх. Родіон від нього не відходив", - розповів Фукс.

Оксана Гайсинська - третя дружина Кернеса. Спільних дітей у них не було, але у Гайсинської є син Родіон від попереднього шлюбу. Йому 26 років і Геннадій Кернес називав його своїм сином.

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Також Фукс підтвердив, що у Кернеса є донька, попри відсутність про неї інформації в ЗМІ.

"Їй 11 років. Звуть Соня. Вона живе зі своєю мамою в Лондоні. Сини Кернеса підтримують з нею взаємини. Він її шалено любив. Просто не хотів, щоб вона його бачила хворим. Вона на нього дуже схожа - просто копія! І зовні, і за характером", - зазначив Фукс.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Олександр Топчій