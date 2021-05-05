5-7 травня на території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів Київської області поліція проводить планові навчання.
Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України.
"Поліція Київської області попереджає про планові навчання. 5-7 травня на території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів Київської області поліція відпрацьовуватиме дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій", - мовиться у дописі.
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Правоохоронці просять місцевих мешканців зберігати спокій.
"Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях та вдосконалення професійної підготовки, аби ще більш ефективно дбати про безпеку громадян", - пояснили у МВС.
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