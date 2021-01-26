Жінка не перебувала на медичному обліку.

У Рівному померла жінка, яка народжувала вдома з “духовною акушеркою”.

Читайте такожПобитого у Парижі українця вивели зі штучної коми (відео)Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.

23 січня медики повідомили у поліцію, що після надання допомоги у лікарні померла 34-річна рівнянка, яка народжувала самостійно за місцем проживання.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що жінка протягом вагітності не перебувала на медичному обліку. У домашніх умовах вона народила сина. Його життю нічого не загрожує. Однак, врятувати його матір не вдалося.

Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).

Жінка, яка вже має одну дитину, вдруге вирішила народжувати вдома заздалегідь домовившись із так званою “духовною акушеркою”, пише “Рівне Юніан”.

Головна лікар КНП “Пологовий будинок” РМР Світлана Муравська розповідає, що жінка понад три години після народження дитини стікала кров’ю в той час, коли “духовна акушерка” спостерігала за процесом.

"Дуже важливо, щоб жінки розуміли, що безпека під час пологів понад усе! Пологи повинні відбуватися у медичному закладі", – сказала Муравська.

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Автор: УНІАН