Міністерство юстиції звернулося із запитом до Державного бюро розслідування щодо надання інформації про активи підсанкційного олігарха Костянтина Жеваго для їх подальшого блокування та підготовки звернення до Вищого антикорупційного суду.

Про це йдеться в листі Мін’юсту, який стосується реалізації санкцій, запроваджених до Жеваго рішенням РНБО від 12 лютого цього року.

"З огляду на це джерело у правоохоронних органах припускає, що найближчим часом Полтавський ГЗК перейде у власність держави", - пише "Закон і бізнес".

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Так, раніше у ДБР повідомили про підготовку спільно з Мінʼюстом відповідного звернення до ВАКС. Йдеться про передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу Полтавського ГЗК, а також про націоналізацію активів підприємства: 541 об’єкта нерухомості, 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді на 49 років, залізничних вагонів і колій.

Як відзначає видання, Жеваго вдалося налагодити зв’язки із посадовими особами, які мають опікуватися питанням націоналізації його активів. Зокрема, за даними ЗМІ, до цього кола може входити заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка, в результаті чого тривалий час блокувався процес стягнення в дохід держави активів олігарха-втікача.

Раніше прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 4 посадовців Полтавського ГЗК. Їх підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин, зловживанні повноваженнями та легалізації майна в особливо великому розмірі, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, підприємство, маючи ліцензію на видобуток лише залізної руди, незаконно обробляло та реалізовувало інші породи корисних копалин, отримані під час виробничого процесу. Таким чином, протягом 2015-2021 років було видобуто понад 20 млн куб метрів корисних копалин, а сума завданих збитків довкіллю становить понад 157 млрд грн.

На потужностях ГЗК видобута порода перероблялася на щебінь, який посадовці продавали підприємцям. У такий спосіб вони легалізували незаконно видобуті понад 885 тис. т. щебеневої продукції та порожньої породи на загальну суму 33,5 млн грн.