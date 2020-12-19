У столиці дитяча залізниця запустила "Полярний експрес" / фото facebook/Ukrzaliznytsia

Сьогодні, 19 грудня, у День святого Миколая у Києві дитяча залізниця розпочала роботу святкового поїзда "Полярний експрес".

Читайте такожУ Харкові відкриття ялинки пройде "по-тихому"Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, "Полярний експрес" курсуватиме 19-20 грудня, а також від 25 грудня до 7 січня включно без вихідних", - йдеться у повідомленні.

У вказані дні поїзд відправлятиметься зі станції "Київ-Пасажирський дитячий", що у Сирецькому парку столиці, о: 

  • 10:30;
  • 11:50;
  • 13:10;
  • 14:30;
  • 15:50;
  • 17:10.
фото facebook/Ukrzaliznytsia

Як зазначається, також пасажири можуть відвідати музей історії Південно-Західної залізниці у супроводі екскурсовода.

Що цьому передувало

фото facebook/Ukrzaliznytsia

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Автор: УНІАН