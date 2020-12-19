Сьогодні, 19 грудня, у День святого Миколая у Києві дитяча залізниця розпочала роботу святкового поїзда "Полярний експрес".
Читайте такожУ Харкові відкриття ялинки пройде "по-тихому"Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" на своїй сторінці у Facebook.
"Зокрема, "Полярний експрес" курсуватиме 19-20 грудня, а також від 25 грудня до 7 січня включно без вихідних", - йдеться у повідомленні.
У вказані дні поїзд відправлятиметься зі станції "Київ-Пасажирський дитячий", що у Сирецькому парку столиці, о:
- 10:30;
- 11:50;
- 13:10;
- 14:30;
- 15:50;
- 17:10.
Як зазначається, також пасажири можуть відвідати музей історії Південно-Західної залізниці у супроводі екскурсовода.
Що цьому передувало
- З 28 грудня "Укрзалізниця" запускає додаткові рейси на зимові свята. Крім того, потяги робитимуть більше зупинок для забезпечення проїзду до гірськолижних курортів.
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