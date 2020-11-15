Прощання з Вадимом Якимовичем пройде в понеділок на Байковому кладовищі о 12:00.

Помер Вадим Березовський - відомий український вчений, професор, заслужений діяч науки і техніки України, фахівець у галузі фізіології та космічної медицини.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала його дочка, екс-нардеп і доктор медичних наук Ольга Богомолець.

"Проф. Березовський Вадим Якимович - завжди веселий, безперервний і невтомний борець за справедливість і довголіття, за освоєння космосу, за збереження парків Києва, за захист Олександрівської лікарні", - написала вона.

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88-річний професор помер у суботу, о 18:30 у Києві. Причина смерті не повідомляється. Прощання з Вадимом Якимовичем пройде в понеділок на Байковому кладовищі о 12:00.

Вадим Березовський став рухатися шляхом медицини в 1950 році, коли вступив до Київського медичного інституту на лікувальний факультет. Протягом довгих років його лікарської практики йому вдалося зробити безліч розробок, написати десятки монографій і зробити власні відкриття в області фізіології.

Березовський також був активним громадським діячем, зокрема, організатором акцій проти забудови на території Олександрівської лікарні в Києві.

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На початку жовтня в Тернопільській області помер 51-річний терапевт Іван Венжинович. Саме його фото потрапило в соціальну рекламу боротьби з COVID-19 від Міністерства охорони здоров'я.

5 листопада стало відомо, що від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український реаніматолог Фелікс Глумчер.

9 листопада повідомлялося, що від коронавірусу помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

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Автор: Денис Прядко