На 60-му році життя помер Ігор Ахметов - старший брат українського бізнесмена Ріната Ахметова.
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Про це повідомляється на сайті футбольного клубу «Шахтар», президентом якого виступає Рінат Ахметов.
"Всі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч з командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всій родині ФК «Шахтар», - йдеться в повідомленні.
За даними відкритих джерел, ігор Ахметов в молодості працював шахтарем, але отримав важке професійне захворювання і був змушений залишити роботу.
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