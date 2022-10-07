Є розрахунки, які показують поширення радіації в разі вибуху.

Потенційна катастрофа на Запорізькій АЕС торкнеться багатьох країн. Українські фахівці провели відповідні розрахунки і з'ясували, на яких територіях пошириться радіація.

Про це в інтерв'ю порталу LB розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Однозначною катастрофою є і те й інше (ядерний удар і вибух на ЗАЕС, — УНІАН). Масштаби в разі аварії на ЗАЕС можуть бути величезними. Є розрахунки, яка кількість території може бути уражено. Мова йде про багато країн. Можливість будь-якої ядерної катастрофи залежить виключно від рівня маразму росіян", — розповів Галущенко.

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Ситуація на Запорізькій АЕС: основні подробиці

На початку жовтня з'явилася інформація, що окупанти замінували два енергоблоки на ЗАЕС. Вони намагаються підключити її до російської енергетичної системи або змусити працювати на Крим.

Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня видав указ про присвоєння тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Всі об'єкти на її території і майно, згідно з "документом", стають федеральною власністю РФ.

Президент України Володимир Зеленський назвав спроби Росії зробити ЗАЕС своєю власністю "нікчемними".

Окупанти на території атомної електростанції продовжують тероризувати персонал. Вони змушують працівників підписувати контракти про співпрацю з "Росатомом", погрожуючи мобілізацією.

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