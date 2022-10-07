Потенційна катастрофа на Запорізькій АЕС торкнеться багатьох країн. Українські фахівці провели відповідні розрахунки і з'ясували, на яких територіях пошириться радіація.
Про це в інтерв'ю порталу LB розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Однозначною катастрофою є і те й інше (ядерний удар і вибух на ЗАЕС, — УНІАН). Масштаби в разі аварії на ЗАЕС можуть бути величезними. Є розрахунки, яка кількість території може бути уражено. Мова йде про багато країн. Можливість будь-якої ядерної катастрофи залежить виключно від рівня маразму росіян", — розповів Галущенко.
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Ситуація на Запорізькій АЕС: основні подробиці
- На початку жовтня з'явилася інформація, що окупанти замінували два енергоблоки на ЗАЕС. Вони намагаються підключити її до російської енергетичної системи або змусити працювати на Крим.
- Президент Росії Володимир Путін 5 жовтня видав указ про присвоєння тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Всі об'єкти на її території і майно, згідно з "документом", стають федеральною власністю РФ.
- Президент України Володимир Зеленський назвав спроби Росії зробити ЗАЕС своєю власністю "нікчемними".
- Окупанти на території атомної електростанції продовжують тероризувати персонал. Вони змушують працівників підписувати контракти про співпрацю з "Росатомом", погрожуючи мобілізацією.