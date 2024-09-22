Якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК та СП, то це є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності.

Передусім повістки через "Укрпошту" надсилатимуть особам, які оновили дані в застосунку "Резерв+", повідомив адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець в інформаційному стрімі "Говорить великий Львів".

Адвокат пояснив, що після отрмання повістки через пошту у військовозобов'язаного є два тижні, щоб з'явитися в ТЦК та СП. "Хто ж отримає такі повістки в першу чергу? В першу чергу отримають повістки ті, хто оновив дані в "Резерв+", і є актуальна інформація про таких осіб", - заявив він.

Наступні особи, яким надішлють повістки, будуть ті, які не мають права на відстрочку або поки її не оформили та є придатними до військової служби.

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Також він підкреслив, що якщо особа після отримання повістки не з'явилася до ТЦК та СП, то це є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності.

"Особа цей процес не контролює, і вона дізнається, що на неї накладено штраф, коли виконавча служба буде вживати відповідні дії, особливо щодо заходів примусового виконання, та будуть банківські рахунки заблоковані. Тому, всім рекомендую, заходити в реєстр боржників та моніторити дані", - зауважив Филипець.

Повістки поштою

У серпні стало відомо, що українцям почали надсилати повістки поштою. Станом на 17 вересня їх надіслали вже щонайменше 6000.

Багато хто досі вважає, що повістку мають вручити під особистий підпис у руки, але ці часи все пройшли. Порядок їхнього вручення прописаний в урядовій постанові, до якої внесли чимало змін.

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