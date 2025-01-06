"Прикордонні громади, які межують з рф, мають перетворитися на військові фортеці. Це вже робиться", - керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко

Керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко розповів УНІАН, яким видався 2024 рік для Сумської області, що робиться для захисту населення від ворожих обстрілів, та яким місцева влада бачить майбутнє регіону після Перемоги.

2024 рік видався непростим для кожного жителя Сумщини. Окупанти обстрілювали область понад 18 тисяч разів, що у 2,3 рази більше, ніж роком раніше. Постраждало 810 людей, з яких загинуло - 140, в тому числі 6 дітей. Кожен житель прикордонної Сумщини жив ці 366 днів з постійними повітряними тривогами, здригався від ударів КАБів, ракет та "шахедів", намагався не лише виживати, а й жити.

Керівник апарату Сумської обласної військової адміністрації Ігор Кальченко розповів УНІАН, що робила місцева влада для захисту цивільного населення протягом минулого року, як вдалося забезпечити світло у домівках людей, із якими основними викликами стикається Сумщина, та як розвиватиметься регіон після довгоочікуваної Перемоги.

Ігорю Володимировичу, яким був 2024-й для Сумщини, на ваш погляд?

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Не хочеться бути, банальним, але рік, що минає, справді був складним.

Третій рік повномасштабної війни… Розумію, що всі втомилися від шахедів, ракет і обстрілів прикордоння, але впевнений, що всі жителі області продовжують вірити в ЗСУ, допомагати ЗСУ і робити все можливе для нашої перемоги.

З початку року на підтримку сектору безпеки і оборони за рахунок коштів місцевих бюджетів в цілому по області використано майже 700 мільонів гривень. Кошти спрямовувалися на ДФТГ, придбання дронів для наших захисників, квадрокоптерів, засобів РЕБ, комп’ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів, запчастин для транспортних засобів, тощо.

Хочу сказати, що суттєво допомагають ЗСУ громади, місцевий бізнес, волонтери, звичайні люди. Усі ми об’єднані єдиною метою. І наша мета – Перемога.

Усі ми чекаємо на Перемогу. Але, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, у людей зростає втома від війни. Чи можливе, на вашу думку, у цій ситуації якесь перемир’я, про яке останнім часом лунає багато згадок?

Ворог демонструє, що не хоче завершувати війну, і у бюджеті на 2025 рік росіяни передбачили колосальні кошти на силовий блок. І цивілізованому світу необхідно буде знайти дуже вагомі аргументи і важелі, щоб росія відмовилася від своїх планів.

Ми не хочемо замороження війни, адже розуміємо, що це пауза, якою скористаються росіяни, щоб знову атакувати через 2-3 роки. Нам потрібен справедливий мир.

До речі, цікавий факт. У 2019 році в Україні під час позачергових виборів до Верховної Ради по 159 округу (північ Сумщини) знову обрали проросійського Андрія Деркача. Головним суперником Деркача був тоді кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Шевченко. У 2022 році Деркач втік в рф. Слідство встановило, що він одержав понад півмільйона доларів від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України. Сьогодні Деркач став представником астраханської області у сенаті рф.

Дмитро Шевченко ж з перших днів став на захист України. Він служив в окремому розвідувально-диверсійному підрозділі ГУР Міноборони "Kraken". За словами побратимів, самотужки взяв у полон 9 десантників 98 дивізії рф. 29 травня цього року Дмитро загинув у боях біля Часового Яру.

Це я зараз про вибір людей. Висновки робіть самі.

Ми дуже хочемо завершення війни, але якщо ми "перестанемо стріляти", України не стане. А от якщо росія перестане стріляти і піде з нашої землі – мир настане вже наступного дня.

Наскільки захищена Сумщина: жителі прикордоння, критична інфраструктура?

Зроблено багато, але не про все можна говорити. Давайте наведу кілька цифр.

Станом на сьогодні евакуйовано більше 42 тисяч жителів громад, що перебувають під постійними обстрілами, в тому числі понад 7 тисяч дітей. Евакуйовані усі мешканці з 38 населених пунктівп’ятикілометрової зони та поза її межами від державного кордону України з рф. Переважна більшість людей під час евакуації залишається в Сумській області.

Задля захисту населення від ворожих обстрілів ведеться будівництво та облаштування укриттів. З 2023 року кількість укриттів збільшилась на 506 об’єктів, а їхня ємність - на 105,5 тисяч осіб.

Також в 2024 році за зверненням голови Сумської ОВА Володимира Артюха підсилили ППО. Дякуємо за це рішення президенту, Збройним Силам України. Усього з початку року підрозділи сил ППО області знищили понад 700 російських безпілотників, які несли смерть та розруху на нашу рідну землю.

А як щодо захисту енергетики?

Головний показник по енергетиці – це світло у наших домівках.

У 2024 році на Сумщині ввели в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю понад 5 МВт, що збудована іноземними інвесторами. Крім того, реалізується цілий ряд проєктів на базі відповідних комунальних закладів, лікарень зі встановлення невеликих сонячних електростанцій, які дозволять також підвищити їх автономність. У закладах охорони здоров’я, соціальної сфери нині встановлюються модульні котельні.

На випадок настання кризової ситуації, пов’язаної з обмеженням або припиненням постачання електричної енергії, підприємства водопровідно-каналізаційного та теплового господарства області забезпечені резервними джерелами живлення різної потужності.

У співпраці з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством енергетики України та міжнародними донорами опрацьовуємо питання забезпечення підприємств генераторами різної потужності.

Як ведеться робота з будівництва фортифікацій?

Сумська область має найбільшу протяжність кордону з російською федерацією. Тож завдання щодо будівництва фортифікаційних споруд одне з найбільших серед всіх областей України.

На сьогодні в області ми маємо ешелоновану систему рубежів оборони, які постійно добудовуються і удосконалюються. Усі запити від військових виконуються вчасно і в повному обсязі.

Разом з захистом має бути і відновлення інфраструктури та розвиток економіки, щоб люди хотіли залишатися на Сумщині. Як вирішуються ці питання?

Попри постійні обстріли та тривалість повітряних тривог, нам вдалося утримати економічну ситуацію в області. Невелике зростання доходів місцевих бюджетів свідчить про фінансову стабільність регіону та здатність акумулювати ресурси для відновлення, над яким ми теж працюємо.

В рамках реалізації державної програми "єВідновлення" за 2023-2024 роки прийняті рішення щодо надання компенсації 3288 заявникам на суму понад 670 мільйонів гривень. На території Сумської області відновлено 588 квартир та приватних житлових будинків на суму 47,7 млн грн, а за рахунок житлових сертифікатів на понад 96 млн грн громадяни придбали 81 житловий об’єкт.

У відновленні нам активно допомагають тилові громади з інших областей України у рамках проєкту "Пліч-о-пліч". У ньому задіяні 7 громад Сумщини: Сумська, Есманьська, Хотінська, Шалигинська, Миропільська, Юнаківська, Новослобідська. Координація цього проєкту в Сумській області – на мені.

Громади-партнери будуть допомагати проведенням аварійно-відновлювальних робіт (у тому числі поточних ремонтів) житлової та соціальної інфраструктури у громадах-форпостах. Вони будуть надавати їм гуманітарну допомогу, проводити спільні культурно-освітні та спортивні заходи. Вже зараз 102 дитини з громад Сумщини в рамках "Пліч-о-пліч" відпочивають та оздоровлюються у таборі відпочинку на Рівненщині.

Я дякую тиловим громадам України за допомогу Сумщині й окремо дякую президенту України та віцепрем’єр-міністру – міністру розвитку громад і територій Олексію Кулебі за ідею та реалізацію цього проєкту на території нашої області.

В Україні росте рівень невдоволення діями влади. Чи відчувається це на Сумщині?

Критикувати владу – це наша національна риса. Хейтять українці всіх – від президента до головнокомандувача ЗСУ, від міністра до голови громади. А якщо ти працюєш у місці, яке жителі Сум називають "кривою хатою", то ти вже злочинець і корупціонер. І не важливо, на якій посаді ти працюєш. А от іти до нас працювати сьогодні мало хто хоче. У багатьох структурних підрозділах брак кадрів. Коли запрошуємо на роботу, кажуть, що у нас малі зарплати і робота в режимі 24/7. Отакий от парадокс.

Критику, до речі, ми тут, в стінах Сумської ОВА, і я особисто сприймаємо нормально. А от відвертий бруд, який ллється на всіх сьогодні, хто працює на державу, я сприйняти не можу. Я – за конструктив, а не за бездоказову брехню чи наклепи.

У цьому році я сам ставав героєм замовних матеріалів, які друкувалися на невідомих раніше сайтах. Неприємно, звісно. Але я розумію, хто за цим стоїть, і прошу наших жителів просто перевіряти ресурс, на якому читаєте подібну інформацію.

А про обласну військову адміністрацію скажу так: Сумська ОВА працює на межі своїх можливостей. Знаю, що люди втомились, але хлопцям на фронті важче, і ми щоразу мотивуємо себе саме цим.

Чи не було у вас бажання залишити Сумщину, вивезти свою родину?

Ні я, ні моя родина жодного разу не залишали Україну, постійно були у місті Суми. Коли летять шахеди на місто, моя дружина Настя спить з дитиною в коридорі, дотримуючись правила двох стін. Звісно, ми постійно наголошуємо на тому, що не варто нехтувати тривогою - потрібно спускатись в укриття. Але як жити, коли тривога на Сумщині майже постійно.

До речі, багато з моїх рідних і близьких на фронті. Я доначу на ЗСУ, волонтерю і працюю на перемогу.

Навіть у випадку, якщо найближчим часом настане мир, наш скажений сусід же нікуди не дінеться. Чи маєте ви план розвитку регіону з урахуванням цих ризиків?

Я це розумію, і тому вважаю, що прикордонні громади - до речі, не лише Сумщини, але й Харківщини, Чернігівщини, інших областей, які межують з рф - мають перетворитися на військові фортеці.

Це вже зараз робиться. Фортифікація, будівництво укриттів, і батаго чого іншого. Не про все можна говорити. Але ми бачимо, що Суми, Охтирка, Шостка, решта міст області сьогодні стали іншими.

Сумська фортеця у сімнадцятому столітті була однією з найбільших і найукріпленіших фортець Слобожанщини. Сумська фортеця була оборонним бастіоном, який у той час охороняв територію від набігів кримських татар і турків, а сьогодні – всю Україну від армії рф.

На землях Сумської області починається безпека Європи. Специфіка Сумщини полягає не просто в житті на прикордонні – це, фактично, "життя на стіні". Тут б’ється серце і Гетьманської України, і Слобожанщини, а глобально – саме тут починається і Україна, і Європа.

Згідно зі Стратегією відновлення та розвитку Сумської області на 2022-2024 роки, яку ми створили разом із владою всіх рівнів та громадськістю, Сумщина – це прикордонний регіон з багатовіковими європейськими цінностями, з потужною безпековою сферою, що динамічно відновлюється, формуючи передумови для соціально-економічного розвитку. Він має бути орієнтований на експорт технологічних продуктів зі значним ступенем локалізації, а також на власні ресурси та місцевих товаровиробників. Інноваційність економіки Сумщини забезпечується відкритістю до амбітних проєктів та партнерством науки, бізнесу і влади, що дозволяє досягти рівня людського розвитку, вищого за середньоукраїнське значення.

Після закінчення війни, я вважаю, що не лише ми тут, в Сумах, а й на рівні вищих органів влади мають переосмислити роль Сумської області.

Що вже робиться для досягнення цих амбітних планів?

У нас є співпраця між Сумською міською радою і Сумською міською військовою адміністрацією. Працюємо пліч-о-пліч на Перемогу. Нещодавно на сесії Сумської міської ради ми ухвалили новий Статут Сумської громади – документ, який фактично є Конституцією нашого міста.

Дякую всім, хто долучився до розробки Статуту. Адже цей документ відтепер визначатиме наше спільне життя, цінності та майбутній розвиток. Прийняття Статуту – це лише частина нашої роботи. А далі буде напрацьовуватись його виконання.

Серед важливих положень Статуту – підтримка наших захисників, переселенців, питання створення добровольчих формувань для забезпечення безпеки.

У цьому році у Сумській міській територіальній громаді на потреби сектору безпеки та оборони виділено майже 340 млн грн. Зокрема на підтримку добровольчих формувань спрямовано 233 млн грн, на соціальну підтримку захисників і захисниць – 45 млн грн, надано допомогу військовим частинам на суму 39 млн грн.

До речі, ви розповідаєте своїй дитині про сумських героїв?

Вона ще маленька. Їй лише три роки. Але коли виросте, обов’язково розкажу: і про захист Сум, і про Охтирку, і про всі міста і села, а головне – про людей, які стали на захист своєї землі. У нас героїчні люди, і моя дитина має знати про це і пишатися ними.

Тетяна Стежар