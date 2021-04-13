За словами однієї з випускниць школи, її теж змусили зробити аборт.

Одна з випускниць школи-інтернату в Миколаївській області, де 16-літній вихованці зробили примусовий аборт, розповіла, що такі випадки відбуваються в установі не вперше.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Львові черниця розповідає студентам-медикам про гріховність контрацепції та абортівЗа словами дівчини, керівництво школи її також змусило позбутися дитини від коханого хлопця:

«Я зробила аборт, тому що боялася. Сказали: «Ти розумна дівчинка, тобі не потрібна ця дитина, тебе будуть гнобити. Давай ти краще зробиш аборт, а ми тобі допоможемо».

За її словами, такі історії були і раніше, але про них мовчать, бо бояться вихователів, які б'ють та домагаються дівчаток:

«Вадим Борисович міг собі дозволити взяти за груди. Водив, лапав, торкався. Міг взяти, заламати та язик в рот засовував... Вихователі б'ють дітей, і на це ніяк не реагують».

Примусовий аборт у миколаївському інтернаті: що відомо

Інцидент стався в Березківському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа-інтернат - ліцей І-ІІІ ступенів».

Повідомлялося, що керівництво інтернату без попередження служби у справах дітей тиснуло на вихованку закладу, яка хотіла зберегти дитину. Протягом декількох днів в ізоляторі разом з лікарями її годували абортивними препаратами.

У поліції почали розслідування за фактом примусового аборту.

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Автор: Катерина Шварц