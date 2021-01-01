Президент України Володимир Зеленський запевняє, що мир на Донбасі можливий, він обов’язково буде, і його досягнення вже близько.
Читайте такожЗеленський привітав українців з Новим роком та назвав 2020-й рік «трішечки» важкимПро це він заявив у новорічному зверненні до українського народу. Цьогорічне новорічне привітання президента побудоване у форматі розмови з дітьми 5-7 років, в якому глава держави зрозумілою для діток мовою описував події, що відбувалися в Україні у 2020-му році.
«Найголовніше - цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова: «Сьогодні не стріляли». Дні, коли в новинах кажуть: «За добу немає втрат». Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни», - підкреслив глава держави.
Президент зазначив, що це перемир’я небездоганне, але від того воно не стає непотрібним.
Також він наголосив, що українські захисники – найкращі у світі, вони сміливі і дуже сильні.
«Цього року ми дуже старались, щоб вони й далі могли нас захищати й принести мир. Він можливий. Він близько. Він обов’язково буде», - наголосив Зеленський.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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