Президент Володимир Зеленський зазначив, що перемир’я небездоганне, але від того воно не стає непотрібним.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що мир на Донбасі можливий, він обов’язково буде, і його досягнення вже близько.

Читайте такожЗеленський привітав українців з Новим роком та назвав 2020-й рік «трішечки» важкимПро це він заявив у новорічному зверненні до українського народу. Цьогорічне новорічне привітання президента побудоване у форматі розмови з дітьми 5-7 років, в якому глава держави зрозумілою для діток мовою описував події, що відбувалися в Україні у 2020-му році.

«Найголовніше - цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова: «Сьогодні не стріляли». Дні, коли в новинах кажуть: «За добу немає втрат». Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни», - підкреслив глава держави.

Президент зазначив, що це перемир’я небездоганне, але від того воно не стає непотрібним.

Також він наголосив, що українські захисники – найкращі у світі, вони сміливі і дуже сильні.

«Цього року ми дуже старались, щоб вони й далі могли нас захищати й принести мир. Він можливий. Він близько. Він обов’язково буде», - наголосив Зеленський.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: УНІАН