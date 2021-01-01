Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче сказати в Донецьку, що мир в Україні настав, а на піску у Ялті написати, що «Крим – це Україна».
Читайте також2020-й рік знову довів, що Україна своїх не залишає – Зеленський (відео)Про це він заявив у новорічному зверненні до українського народу.
Президент зауважив, що наступного року українці будуть відзначати 30-річчя незалежності держави.
«Ми – великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! І бути президентом такого прекрасного народу – це велика гордість і дуже велика відповідальність», - наголосив він.
«І я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках у цей самий день і час мені було не соромно дивитись вам в очі», - додав глава держави.
«Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати «Крим – це Україна» не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти», - підкреслив він.
Крім того, глава держави звернувся російською мовою до жителів тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Зеленський сказав, що знає, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі.
«І вже майже годину, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав, але я знаю, що вже майже годину, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбас і Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами. Готові? Ми також», - зазначив він.
Президент привітав всіх українців з Новим роком.
«Нехай усі будуть здорові. Нехай усі будуть щасливі», - наголосив він.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
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