Президент Володимир Зеленський пообіцяв докласти всіх зусиль, аби через рік і в наступних роках йому було не соромно дивитись українцям в очі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що хоче сказати в Донецьку, що мир в Україні настав, а на піску у Ялті написати, що «Крим – це Україна».

Читайте також2020-й рік знову довів, що Україна своїх не залишає – Зеленський (відео)Про це він заявив у новорічному зверненні до українського народу.

Президент зауважив, що наступного року українці будуть відзначати 30-річчя незалежності держави.

«Ми – великий народ. Ми маємо хоробрість Святослава, велич Володимира, мудрість Ярослава. У нас є Шевченко. Більше того – у нас є два Шевченки! І бути президентом такого прекрасного народу – це велика гордість і дуже велика відповідальність», - наголосив він.

«І я буду робити все, щоб і через рік, і в усіх наступних роках у цей самий день і час мені було не соромно дивитись вам в очі», - додав глава держави.

«Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир. А сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати «Крим – це Україна» не в Інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти», - підкреслив він.

Крім того, глава держави звернувся російською мовою до жителів тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Зеленський сказав, що знає, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі.

«І вже майже годину, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав, але я знаю, що вже майже годину, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбас і Крим! Переведіть годинники назад. Будьте з нами. Готові? Ми також», - зазначив він.

Президент привітав всіх українців з Новим роком.

«Нехай усі будуть здорові. Нехай усі будуть щасливі», - наголосив він.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: УНІАН