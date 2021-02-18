У Херсоні водій маршрутки возить школярів безкоштовно, якщо вони – відмінники.
Про це повідомляє Depo.Херсон з посиланням на допис у Facebook у групі «Транспорт Херсона».
Водій маршрутки №33 дозволяє їхати безкоштовно школярам, які покажуть щоденник з оцінками від 10 до 12 балів.
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Таким чином водій намагається стимулювати бажання дітей отримувати знання і покращити їх успішність у школах.
У коментарях до допису користувачі соцмережі хвалять водія за гарну ініціативу.
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