Оголошення вироку відбудеться о 10:00 19 лютого в Одесі.

Прокуратура запросила для одеського активіста Сергія Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна у справі про викрадення людини.

Читайте такожАктивіста Стерненка відправили під нічний домашній арешт

Про це Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"8 років із конфіскацією майна за протистояння Труханову. Саме стільки сьогодні попросила для мене прокурор по старій справі", - розповів він.

За словами Стерненка, оголошення вироку відбудеться вже о 10:00 19 лютого в Одесі.

Він нагадав, що у 2015 році у нього вдома провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

"Підставою для обшуку стала заява проти мене "тітушки" і проросійського колаборанта Сергія Щербіча. Після обшуку мені одягли на голову мішок та вивезли в УБОЗ, де повідомили про підозру. І того ж дня мене закрили до СІЗО", - зазначив Стерненко.

Він додав, що його підозрювали у викраденні Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Водночас активіст уточнив, що Щербіч є також і партійцем та депутатом від партії "Довіряй справам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

Справа Стерненка: що відомо

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Також СБУ порушила справу за фактом смертельного поранення Стерненком одного з нападників – Івана Кузнєцова.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 2 ст. 263 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. 13 серпня йому вручили обвинувальний акт. 24 вересня Приморський райсуд Одеси почав розгляд справи по суті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи