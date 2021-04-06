В центрі реагуватимуть лише на свідомі дезінформаційні кампанії, які мають масовий характер.

В новоствореному Центрі протидії дезінформації обіцяють не займатися цензурою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-зустрічі з приводу початку роботи Центру заявили його керівник Поліна Лисенко та заступник голови виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

Зокрема, Лисенко наголосила, що попри те, що інформаційні загрози з боку держави-агресора виникають постійно і мають масштабний характер, «принцип вільного обігу інформації, свобода волевиявлення, свобода слова буде йти разом із принципом захисту національної безпеки, і Центр буде керуватися саме цими двома принципами одночасно».

Своєю чергою, Ольшанський зазначив, що Центр не реагуватиме на будь-які повідомлення у соціальних мережах.

«Якщо це буде якась свідома провокація, і ми бачимо, що вона розганяється технічним способом, тоді ми будемо реагувати. Але це не буде переслідуванням когось за щось, що хтось когось образив, щось проти нього сказав», - пояснив він.

Що передувало

6 квітня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак презентував роботу Центру протидії дезінформації послам «Великої сімки», Фінляндії, Ізраїлю, а також головам представництв ЄС і НАТО в Україні.

За словами керівника Центру Поліни Лисенко, основна увага приділятиметься протидії поширенню неправдивої інформації в Інтернеті та фейків у медіа. Центр створений на базі Ради національної безпеки і оборони та працює у приміщенні Офісу президента.

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Автор: Дмитро Хилюк