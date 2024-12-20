Президент України Володимир Зеленський побажав абсолютному чемпіону у суперважкій вазі Олександру Усику здобути чергову перемогу у поєдинку із британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Президент України Володимир Зеленський побажав абсолютному чемпіону у суперважкій вазі Олександру Усику здобути чергову перемогу у поєдинку із британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Відео спілкування Зеленський оприлюднив у соціальних мережах.

Під час вітальних слів президент України сказав боксеру, що той міцно виглядає.

Усик повідомив, що має гарний настрій.

"Вже знаєте як останній тиждень перед поєдинком, очікування, коли тренування, кожного дня час більш-менш не так довго тягнеться", - сказав Усик.

Зеленський додав, що у будь-якому випадку за Усика в Україні тримають кулаки.

"Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. І кожна твоя перемога - вона дає настрій, заряджає українців. Усі - великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності й твого успіху", - наголосив Зеленський і додав, що усі українці на боці Усика.

При цьому, Зеленський також пожартував.

"Безумовно, Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло, ми поважаємо наших партнерів. Тому, ти коли будеш перемагати Ф'юрі, там не сильно [бий його], бо пам'ятай, щоб вони нам не заборонили Storm Shadow, ракети...", - сказав Зеленський.

На це Усик відповів, що сприймає пораду з великою повагою, але боксерський поєдинок стосується лише спорту.

Глава держави побажав боксеру сильного бою, успіху і перемоги.

Усик побажав Зеленському сили, міцності і гарного спілкування з міжнародними партнерами.

Бій Усика і Ф'юрі

Як повідомляв УНІАН, довгоочікуваний боксерський поєдинок-реванш українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії.

На кону в поєдинку-реванші будуть титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO у важкій вазі.

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