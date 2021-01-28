Станом на 10:00 на Майдані Незалежності вже зібралися близько 500 осіб.

У четвер, 28 січня, на Майдані Незалежності в Києві почалася акція протесту ФОПів (фізичні особи підприємці).

Як повідомили в групі підприємці України в Facebook, сьогодні взяти участь у марші столицею готується близько тисячі осіб.

Станом на 10:00 на Майдані вже зібралися близько 500 осіб.

Підприємці збираються пройтися до Представництва Європейського Союзу, після чого вони попрямують до Конституційного суду України, а потім до Посольства США.

Протест ФОПів на Майдані: що відомо

ФОПи не задоволені введенням в Україні карантинних обмежень, які заважають їм розвивати бізнес. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій підприємців.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: Денис Прядко