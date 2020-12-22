Протестувальники хочуть поспілкуватись з акторами «Вечірнього кварталу», аби ті «присоромили президента».

В Києві активісти руху #saveФОП прийшли до Палацу «Україна», де сьогодні має відбутись концерт «Вечірнього кварталу».

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Про це повідомляє «Киев оперативный». Зазначається, що біля Палацу на протестувальників вже чекали правоохоронці.

Судячи зі стріма з місця подій, що ведуть активісти у Facebook, протестувальники хочуть поспілкуватись з акторами «Вечірнього кварталу» з приводу своїх проблем, аби ті «присоромили президента».

Протести ФОПів у Києві 22 грудня

Сьогодні вдень активісти #saveФОП влаштували чергову акцію протесту.

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Окрім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і запровадити касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав запровадження касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

Враховуючи, що парламент вже пішов на зимові канікули, головний удар сьогодні на себе візьме Офіс президента та Кабмін.

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Автор: Дмитро Захаров