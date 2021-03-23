Заступник Авакова стверджує, що завдяки діям поліції насилля вдалося уникнути.

Мітинг під будівлею Офісу президента 20 березня від початку не планувався як мирна акція, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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«Організатори акції зазадалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями. Навіть заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те, що організатори плануют бійки та насилля», - написав він у Facebook.

За словами Геращенка, співробітники поліції діалогу були на акції і «закликали купку провокаторів до діалогу». Але ці спроби були марні. Врешті-решт, правоохоронці відійшли, аби запобігти масштабному насиллю.

«Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингуючий і навіть провокатор не постраждав. Не пролилось жодної краплини крові. Не була зламана жодна кістка», - вказав він.

Він також заявив про наявність доказів підготовки насилля на акції, і показав відповідне відео.

Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП

Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість Стерненку, справедливість - усім!".

Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.

Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі ОП й затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички. Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.

Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!". За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.

Сьогодні ще одному учаснику акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство". .

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Автор: Дмитро Захаров