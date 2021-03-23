Мітинг під будівлею Офісу президента 20 березня від початку не планувався як мирна акція, заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
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«Організатори акції зазадалегідь планували її з розрахунком на те, щоб вона перетворилась на масові бійки та зіткнення з правоохоронцями. Навіть заклики в соціальних мережах містили в себе прямі натяки на те, що організатори плануют бійки та насилля», - написав він у Facebook.
За словами Геращенка, співробітники поліції діалогу були на акції і «закликали купку провокаторів до діалогу». Але ці спроби були марні. Врешті-решт, правоохоронці відійшли, аби запобігти масштабному насиллю.
«Саме завдяки цьому жодний правоохоронець, чи мітингуючий і навіть провокатор не постраждав. Не пролилось жодної краплини крові. Не була зламана жодна кістка», - вказав він.
Він також заявив про наявність доказів підготовки насилля на акції, і показав відповідне відео.
Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі ОП й затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички. Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.
- Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою, а на завершення встановили біля входу салютну установку і влаштували канонаду під вигуки: "З днем народження, Сергію!". За попередніми оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінили приблизно у два мільйони гривень.
- Сьогодні ще одному учаснику акції на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".
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