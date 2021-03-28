Вдень силовики почали затримувати протестувальників.

Щонайменше 245 людей затримали 27 березня на акціях протесту в Білорусі.

Про це свідчать актуальні дані білоруського правозахисного центру "Весна", який збирає інформацію про затриманих учасників і учасниць акції, а також інформацію щодо затримань і обшуків в регіонах.

Читайте такожУ Білорусі з минулої весни відкрили понад 140 політичних справ проти жінок - правозахисникиБільшість людей затримали у столиці, Мінську.

"Слідчий комітет оголосив, що порушив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку (стаття 342 КК) за заклики в телеграм-каналах до участі в цей день в несанкціонованих заходах. Після 14:00 в районі площі Бангалор, у дворах і на сусідніх вулицях почалися точкові затримання", - йдеться в повідомленні центру.

Протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня минулого року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

27 березня в Мінську було оголошено мітинг біля площі Бангалор. Очікувалося, що він стане першим масовим протестом проти режиму Олександра Лукашенка у 2021 році. На вулицях столиці від ранку були колони військової техніки та омонівці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова