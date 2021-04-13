В СБУ наголосили, що саме їх матеріали лягли в основу рішень РНБО.

Щодо усіх осіб, які другого квітня потрапили під санкції РНБО за причетність до контрабанди, відкрито кримінальні провадження.

Читайте такожУ порту "Чорноморськ" виявили партію контрабандних ювелірних виробів з бурштину

Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на коментар прес-служби СБУ.

«Щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами. Про деталі справ ми повідомимо одразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню», ­– повідомили у відомстві.

В СБ додали, що саме матеріали відомства лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої «топ-десятки контрабандистів».

«Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою», ­– наголосили у відомстві.

Введення санкцій проти контрабандистів

2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди. При цьому їх дії він назвав "економічним тероризмом проти України".

До санкційного списку увійшли десятеро осіб. Їх прізвища оприлюднили у ЗМІ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров