Щодо усіх осіб, які другого квітня потрапили під санкції РНБО за причетність до контрабанди, відкрито кримінальні провадження.
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Про це повідомляє "Радіо Свобода", посилаючись на коментар прес-служби СБУ.
«Щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами. Про деталі справ ми повідомимо одразу, коли це дозволять процесуальні норми і розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню», – повідомили у відомстві.
В СБ додали, що саме матеріали відомства лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої «топ-десятки контрабандистів».
«Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою», – наголосили у відомстві.
Введення санкцій проти контрабандистів
- 2 квітня Рада національної безпеки та оборони України застосувала персональні санкції до десяти головних контрабандистів країни. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
- Він зазначив, що, за даними Служби безпеки України, їх можна назвати топ-десяткою української контрабанди. При цьому їх дії він назвав "економічним тероризмом проти України".
- До санкційного списку увійшли десятеро осіб. Їх прізвища оприлюднили у ЗМІ.
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