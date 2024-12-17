Захисниця Маріуполя планувала взяти песика з притулку, але плани поолетіли шкереберть.

Військовослужбовиця Катерина Поліщук, більше відома як "Пташка" з "Азовсталі" втрапила у скандал із зооволонтерами в Черкасах. Цю емоційну історію жінка розповіла у своїх соцмережах.

"Я завжди хотіла собаку. Обрала притулок. Вподобала конкретну собаку. Домовилась з людьми. Доглядальники тварини (вона перед тим хворіла і вони її лікували) з радістю погодились її показати і віддати. Дві години круг мене доглядальники Сергій і Олеся кружляли і навіть плакали, що в їхньої Альфочки буде така хазяйка. Поїли мене чаєм, радісно розказували як за нею доглядати, просили скидати фото іноді, і розказати про них в соцмережах", – згадує "Пташка".

Оскільки собака була не стерилізованою, Катерина Поліщук оплатила операцію. За її словами, була домовленість, що пес ще тиждень після операції пробуде під наглядом волонтерки, "хоча серце краялось", і "Пташка" хотіла забрати песика одразу.

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"Закупила за чотири дні до її приїзду лежанку, найкращі корми, іграшки, засоби для догляду за лапками, шерстю, вушками, носиком, кігтиками. Я засинала і прокидалась з розмовами і думками про неї. Про кожен мій крок я звітувала і щодня запитувала як там моя Альфа. Мені скидали відео через волонтерку, знали про мою підготовку і все було чудово. "Чудово" закінчилось рівно через тиждень після нашого знайомства", – каже військовослужбовиця.

За словами "Пташки", собаку їй не віддали, тому що "до неї звикли й залишать її собі". Натомість пропонували обрати іншого собаку.

"В розмові мене на другому слові перебивали і доводили, що її взагалі не збирались прилаштовувати. Тобто я просто прийшла в їхній дім і забрала їх собаку. Але я прийшла в центр перетримки, за попередньою домовленістю саме на цю собаку, мене дві години там хороводили, приносили чай з печивом і вчили її дресувати. Дякували за захист. "Вибачайте". Все що я почула. В них почуття до цієї собаки. Тільки от про мої почуття ніхто не подумав", – обурюється жінка.

Зрештою, гроші, які "Пташка" витратила на лікування собаки, їй повернули.

Згаданий жінкою зооволонтер Сергій оприлюднив власну заяву щодо скандальної ситуації.

"Так, домовленість з вами була, ми з вами знайомилися, знайомилися з собакою, хоча на прилаштуванні вона не була. І відео, яке вам надала людина, було відзняте навіть без нашої згоди. Ми не знали про це. Це зараз вже з'ясувалися моменти, що ви їхали саме за Альфою, але в нас була інша інформація. Альфу ви просто мимохідь, наче, дивилися, а з ваших постів зрозуміло, що ви їхали до неї", – каже чоловік.

Разом з тим Сергій визнав, що Альфу стерилізували саме на прохання "Пташки", тобто домовленість передати саме цю собаку все ж була.

"Але відкрилися нові моменти в поведінці собаки, через які ми не можемо її віддавати, тому що не бачимо перспективи, або вбачаємо в тому якісь проблеми в майбутньому. Я вам повідомив, ви телефонували особисто мені. Я вас вислухав і вибачився. Але ви мене не почули, так? Ви зробили із себе ображену дівчинку", — додав чоловік у відео, звертаючись до Катерини Поліщук.

Сергій зауважив, що собака є живою істотою, тож її психологічний стан "мабуть, на першому місці". Також за словами Сергія, у собаки була "дуже складна ситуація", зокрема через жорстоке поводження, і собака була агресивною.

Хто така Катерина "Пташка" Поліщук

Волонтерка-парамедик із позивним "Пташка" прославилася під час облоги Маруіполя. В дні битви за "Азовсталь" в Мережі з’явилися відео, на яких 21-річна дівчина співала бійцям, підіймаючи їм настрій у перервах між боями. У травні разом із іншими "азовцями" вона потрапила у російський полон.

У вересні 2022 року "Пташка" повернулася з полону разом із понад двома сотнями інших захисників. Після повернення з полону дівчина продовжила волонтерити та повернулася на службу в армію.

У червні 2024 року Катерина повідомила, що через низку непоборних обставин та подій, вона змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. Згодом вона уточнила, що залишається в армії, але змінила місце служби.

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