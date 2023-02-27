Тільки в Харкові затримали більше 200 підлітків.

В понеділок, 27 лютого, в Києві, Львові, Харкові відбулися збори агресивно налаштованої молоді з так званої "ПВК Редан".

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, зокрема, збори влаштували біля ТРЦ "Гулівер" в столиці. Сповіщають, що підлітків із балончиками, кастетами та іншими небезпечними предметами оточила поліція, посадила в автобуси і відвезла до управління.

Аналогічну картину бачили біля ТРЦ "Нікольський" в Харкові. За повідомлення поліції Харкова, тут для вчинення масової бійки зібралися понад 200 осіб, серед яких переважно були неповнолітні.

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Поліція Харкова наголошує, що ця масова бійка – "флешмоб, який запустила Російська Федерація".

Таке саме зібрання і, як повідомляють, масова бійка, відбулися біля ТРЦ "Форум" у Львові, правоохоронці були на місці. Офіційних коментарів наразі ані від столичних правоохоронців, ані від поліції Львова з цього приводу ще не було.

Що таке ПВК Редан і до чого тут Росія

Попри те, які асоціації викликає назва, у випадку із "ПВК Редан" не йдеться про якесь воєнізоване угрупування. Це підліткова субкультура, що народилася в Росії. Підлітки з "ПВК Редан" тут вже не перший місяць влаштовують масові бійки в торгових центрах. Через це, за повідомленнями російських ЗМІ, 24-25 лютого було затримано близько 300 неповнолітніх.

Назва субкультури відсилає до популярної японської манги і аніме за нею Hunter x Hunter, де йдеться про злочинну організацію "Геней Редан" (її ще називають "Павуки" через характерну емблему із зображенням цієї істоти), яку й наслідують підлітки.

Представники субкультури нерідко мають довге волосся і одяг із зображенням павуків та цифрою 4. "Реданівці" перебувають у конфронтації із так званими "оффніками" (футбольні фанати). Їхні Telegram-канали та чати наповнені дописами про "оффніків" та погроз на їхню адресу., саме із ними "ПВК Редан" намагаються влаштовувати масові бійки.

Цього тижня в Telegram заявилися численні українські регіональні канали "ПВК Редан", через які координуються дії підлітків. У такий спосіб масові зібрання з наміром влаштувати бійку вже влаштовували в кількох містах України, зокрема, Івано-Франківську, Луцьку і Полтаві.

З боку українських політиків та чиновників звучать попередження про те, що за організацією подібних масових бійок підлітків в Україні стоїть Росія. Батьків підлітків закликають бути пильними та перевірити, чи не цікавиться дитина діяльністю так званої "ПВК Редан".

Зокрема, начальника ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко звернувся до батьків після того, як вдалося запобігти бійці в Харкові.

"Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей. Тільки разом ми зможемо це зупинити. Тільки разом ми переможемо цих варварів. Давайте не дозволимо державі членистоногих покалічити наших дітей ще більше, ніж вони скалічені війною зараз!", – написав він.

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