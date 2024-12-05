Цей закон має вирішити проблему з паспортами, вільним перетином кордону та військовим обліком.

Для українських чоловіків 18–24 років, які навчаються за кордоном, розробляють законопроєкт, що дозволить їм вільно перетинати кордон та вирішить проблему з паспортами та військовим обліком. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

"Що стосується хлопців віком від 18 до 24-25 років – вони не мобілізуються - є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання", - сказав Горбенко.

За його словами, у разі ухвалення цей закон дасть цим чоловікам право отримати всі довідки в сервісних центрах і стати на облік згідно з законом, "щоб його не порушувати".

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Горбенко підкреслив, що згідно з українським законодавством, для оформлення документів чоловікам необхідно стати на військовий облік.

Проблема з паспортами у юнаків за кордоном

Як повідомляв УНІАН, Судово-юридична газета повідомила, що українські паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників "Оберіг", у прийомі документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту.

Зазначалось, що мова йде і про тих, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг фізично стати на облік у ТЦК.

За даними видання, ця ситуація вже обговорювалась на засіданні парламентського Комітету з питань молоді та спорту, на яке запрошували заступницю міністра оборони з питань цифровізаціїї Катерину Черногоренко.

Раніше вона заявляла, що хлопці за кордоном зможуть стати на облік дистанційно. Водночас, як зазначили у Комітеті, відмови паспортних сервісів офіційно пояснюються відсутністю "технічної можливості" передати відомості про особу до Реєстру призовників "Оберіг".

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