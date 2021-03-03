Верховна Рада України ухвалила низку постанов щодо перейменування населених пунктів.
Як передає кореспондент УНІАН, було перейменовано 7 сіл та ще одному - присвоєно назву.
Так, згідно з постановою №4675 про перейменування села Коросне Львівського району Львівської області тепер воно називатиметься Коросно.
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Іншою постановою №5074 село Брустурів Косівського району Івано-Франківської області перейменовано на Брустури.
Постановою №5076 назву села Борщів Львівського району Львівської області змінено на Боршів.
Постанова №5080 перейменувала село Кринички Житомирського району Житомирської області на Буймир.
Ухваленою постановою №5083 депутати змінили назву села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на Зеблази.
Село Зарічне Охтирського району Сумської області, згідно з постановою №5084 перейменоване на Боголюбове.
Постановою №5085 назва села Мокріївка Миргородського району Полтавської області змінилася на Мокрії.
Також ще однією постановою №3535 населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області присвоєно назву - село Ценжів.
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