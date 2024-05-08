Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 11 серпня 2024 року. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.
Він зазначає, що за законопроект, який вніс президент України Володимир Зеленський до парламенту 11234 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", проголосувало 339 народних депутатів.
Ним передбачено продовжити з 5 години 30 хвилин 14 травня 2024 року на 90 діб строк дії воєнного стану в Україні – до 11 серпня 2024 року.
Також парламент проголосував ще за один президентський законопроект 11235 "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" . Його підтримали 336 народних депутатів. Ним передбачено також з 14 травня на 90 діб продовжити строк проведення загальної мобілізації, тобто до 11 серпня.
Воєнний стан в Україні
Як повідомляв УНІАН, це вже 11 голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Президент вніс у Раду відповідні законопроекти 6 травня 2024 року. Перед цим, 6 лютого 2024 року рішенням Верховної Ради України було продовжено загальну мобілізацію в Україні та дію воєнного стану до 13 травня 2024 року.
Під час дії воєнного стану в країні є ряд обмежень щодо прав громадян, запроваджується комендантська година – в цей час громадяни не можуть знаходиться на вулицях без спеціальних дозволів. Для громадян призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану заборонено політичні акції, мітинги.