Він висловив думку, що ряд людей могли б вакцинуватися власним коштом, "щоб не навантажувати державний бюджет".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ще не вакцинувався від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських каналів.

"Ще не вакцинувався. Перехворів, у мене є антитіла... Я свого часу говорив, що буду вакцинуватися за власний кошт. Станом на сьогодні, поки що, на жаль, у вільному доступні вакцин немає", - зауважив Разумков.

Він висловив думку, що ряд людей могли б вакцинуватися власним коштом, "щоб не навантажувати державний бюджет".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська