Разумков ще не робив щеплення від коронавірусу / фото УНІАН
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков ще не вакцинувався від COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з українських каналів.
"Ще не вакцинувався. Перехворів, у мене є антитіла... Я свого часу говорив, що буду вакцинуватися за власний кошт. Станом на сьогодні, поки що, на жаль, у вільному доступні вакцин немає", - зауважив Разумков.
Він висловив думку, що ряд людей могли б вакцинуватися власним коштом, "щоб не навантажувати державний бюджет".
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