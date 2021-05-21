Учасники вимагають зупинити переслідування культурних діячів Подолу.

На Подолі проходить акція проти поліцейського насильства. Під Подільське управління Нацполіції Києва вийшли представники культурно-розважальних закладів.

Про це пише Українська правда.

На акцію зібрались близько 500 осіб. Напроти відділка встановили імпровізовану сцену, грає електронна музика, присутні танцюють.

Вони тримають плакати з написами "Поліція ґвалтує та вбиває, але не захищає. Чому?", "Приберіть сміття з Подолу", "Рейв своих не бросает".

Читайте такожНа вулицях Львова античних богів одягнули у вишиванки (відео)По інший бік від протестувальників стоїть до 20 осіб з надрукованими плакатами "Стоп наркопритони в Києві".

Також на акції помітно прапори України та ЛГБТІК спільноти.

Захід охороняє щонайменше 100 представників Нацгвардії, працює Поліція діалогу та громадські спостерігачі OZON.

За словами працівника музичної агенції "Ухо" Михайла Богачова, вони організували акцію, бо незадоволені зростанням поліцейського насильства на Подолі.

"Ми вимагаємо зняти голову Подільського управління Нацполіції, справедливого розслідування рейду на Нижньоюрківській, який супроводжувався побиттям людей і розслідування побиття Дмитра Бугайчука, яке сталося 19 числа.Також ми вимагаємо зупинити переслідування культурних діячів Подолу і забезпечити нам можливість працювати згідно з законом", - розповів він.

Побиття художника у Києві: що відомо

Раніше у Києві спецпризначенці затримали музиканта і художника Дмитра Бугайчука.

Спочатку чоловік лежав на землі, потім кілька годин стояв у наручниках біля стіни.

Правоохоронці заявили, що знайшли у нього наркотики. Сам Бугайчук заперечує це.

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Автор: Людмила Жерновська