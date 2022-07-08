Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.

Діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. Зокрема до Збройних сил України мобілізовані 700 000 осіб.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков на конференції, пише Forbes.

"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 000 осіб, прикордонники – до 60 000, Нацгвардія – до 90 000, Національна поліція – до 100 000. У нас сьогодні понад 1 млн людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що така чисельність збройних сил також створює можливості для бізнесу.

Крім того, приватні підприємства можуть зайняти ніші баз по відновленню озброєння НАТО, яке завозиться в Україну. Зокрема виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, патрони, порох, капсуля, гільзи тощо.

Раніше Резніков заявив, що Міноборони орієнтується на необхідність забезпечити 1 млн осіб, які боротимуться із російськими окупантами. Раніше Міноборони заявило, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки потрібно для доукомлектування всіх підрозділів, які захищають державу від агресії РФ.

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