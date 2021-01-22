Рішення ЄСПЛ по Євромайдану: "Тітушки", знищення доказів та спланована жорстокість

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо подій Революції гідності. В ньому йдеться про відповідальність української влади за численні порушення прав людини на Євромайдані. Але чи зможуть цим рішенням скористатись інші постраждалі?

У четвер, 21 січня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс важливі рішення щодо справ Євромайдану. Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) організувала онлайн-дискусію експертів, щоб обговорити суть та можливі наслідки цього рішення.

В чому суть рішень ЄСПЛ?

Керівник Центру стратегічних судових справ УГСПЛ Михайло Тарахкало повідомив, що ЄСПЛ прийняв п’ять рішень, які стосуються подій на Євромайдані. На думку експерта, найбільш ґрунтовні рішення винесені у справах "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" та "Воронцов та інші проти України".

Так, ЄСПЛ встановив у цих справах низку порушень Європейської конвенції про права людини за ст. 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження): "Встановлено, що заявників було піддано катуванню з боку поліції, і за це несе відповідальність держава".

Суд також постановив, що національні правоохоронні органи не змогли провести ефективного розслідування щодо подій на Євромайдані. А через допущені владою недоліки винних не притягнуто до відповідальності.

Крім того, суд зафіксував ряд порушень ст.5 конвенції (право на свободу та особисту недоторканність). "Вказав, що відбувалися масові незаконні затримання осіб. Це було зроблено в порушення як національного законодавства, так і Європейської конвенції", - пояснює Тарахкало.

Експерт повідомив, що рішення суду стосується багаторазового порушення ст. 11 (свобода зібрань та асоціацій): "Тут ЄСПЛ зробив чіткі висновки, що це було саме мирне зібрання, яке влада не мала права незаконно розсіювати".

А щодо деяких заявників суд додатково постановив про порушення ст.2 (право на життя) і ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Керівник Центру стратегічних судових справ УГСПЛ підкреслив, що ЄСПЛ встановив: владні органи навмисно застосовували жорстоке поводження проти демонстрантів. Це була спланована стратегія з боку державних органів. За словами експерта, ЄСПЛ також чітко вказав на проблеми з ідентифікацією поліціантів (що ніяких ідентифікуючих ознак на формі не було). Також Суд зауважив про підозри щодо ймовірного знищення доказів, на підставі яких відбувалося силове розсіювання.

Ба більше, у своєму рішення ЄСПЛ прямо звернув увагу на використання "тітушок" на Майдані: "Так і написав це слово, що досить цікаво. Суд чітко сказав, що користуватися послугами подібних цивільних осіб неприйнятно з боку держави".

ЄСПЛ поставив крапку у спекуляціях, мовляв, для розгону демонстрантів були підстави. "Він чітко сказав – демонстрація була мирною. Обмежувальні заходи з боку держави не мали містити актів подібного жорсткого насильства", - пояснює Михайло Тарахкало.

Чи будуть наслідки?

Заступник керівника Секретаріату – начальник Управління представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко звертає увагу, що виконання рішення має дві сторони – виплату присуджених компенсацій (зазвичай викликає у виконанні найменше питань) та інша сторона – загальні заходи.

За її словами, наразі рішення суду детально аналізується та вивчається. Однак, враховуючи рішення ЄСПЛ, є багато запитань до розслідування всередині України, яке проводилося та проводиться.

"Секретаріат Уповноваженого, який координує виконання рішень, буде комунікувати з державними органами в цій частині справи. Треба донести встановлені порушення ЄСПЛ, вони повинні бути враховані у розслідуваннях", - відмічає Сокоренко.

Своєю чергою, Михайло Тарахкало переконаний: заходи загального характеру мають вимагати певних корективів розслідування. "Має відбутися інтенсифікація розслідування та судового розгляду", - каже він.

Зі свого боку, УГСПЛ буде добиватися виплати встановленої судом компенсації всім особам, яких представляють. За словами Тарахкало, заявникам, яких у суді представляла УГСПЛ, присудили значні компенсації від України. Найбільша сума виплат досягає 30 тисяч євро. Це в практиці суду відбувається нечасто. І, на думку експерта, свідчить про усвідомлення ЄСПЛ серйозності порушень прав людини під час Майдану.

Голова Адвокатського об`єднання "Погосян і Партнери", правозахисник Віталій Погосян представляв в ЄСПЛ інтереси чотирнадцяти постраждалих осіб. Щодо п’ятьох із них суд визнав порушення по ст. 5 конвенції (право на свободу та особисту недоторканність) та присудив компенсацію в розмірі 1200 євро. Інших осіб вже раніше визнали потерпілими національні суди, і люди вже отримали компенсацію від України.

На думку Погосяна, дане рішення ЄСПЛ надасть можливість практикуючим юристам, які захищають побитих на Євромайдані, якимось чином реанімувати досі не розглянуті справи: "Хоча, прикро, що іноді національні суди починають працювати, тільки коли є рішення ЄСПЛ". Правозахисник планує використовувати рішення Європейського суду у своїй практиці в аналогічних ситуаціях: "Адже у нас багато ситуацій, коли людей безпідставно кидають за грати".

"Думаю, що дане рішення має "труханути" нашу систему та примусити працювати. Можливо, покаже тим, хто у владі, що не залишається безкарною дія чи бездіяльність, якщо втручаються зацікавлені правозахисники та адвокати. Чим більше постраждалих людей будуть звертатися до правозахисників, тим більше будемо отримувати таких позитивних рішень ЄСПЛ", - переконаний адвокат.

Михайло Тарахкало також вважає, що дане рішення відкриває двері для інших постраждалих на Майдані, мотивує подавати скарги до ЄСПЛ та отримувати компенсацію від України. Постраждалим, які поки не йдуть до ЄСПЛ, радить, звертаючись до нацсудів, вимагати визнання неправомірних дій та компенсації, саме з огляду на дане рішення ЄСПЛ. "Не кажу, що це буде точно ефективно, але спробувати варто", - переконаний він.

Разом з тим, експерти визнають: ніхто не знає, як будуть діяти державні органи щодо рішення Європейського суду з прав людини. Адже без політичної волі, бажання правоохоронних органів та найвищих осіб держави, зміни неможливі.

Ірина Петренко

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