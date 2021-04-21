Топ-5 емоцій українців останнім часом це, за результатами опитування: надія, тривога, розчарування, невпевненість і, як не дивно, радість.

За результатами опитування, рівень стресу в українців залишається на дуже високому рівні - понад 81% з 100%.

Цей показник тримається майже на одному рівні, починаючи з травня 2020 року. За останні півроку на такий же високий рівень він піднімався в червні 2020. Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного компанією Gradus Research.

Дослідження квітня 2021 показали, що у порівнянні з чоловіками жінки переживають сильніше майже на 10%.

Читайте такожLinkedIn відправила працівників в оплачувану відпустку для захисту від вигоранняСеред різних вікових груп: дуже високий рівень стресу у молоді 18-24 років - 85%, і у групи людей у віці 45-54 років - 81%.

Серед регіонів до дуже високого рівняю стресу схильні жителі Західної України.

Gradus також запитав у респондентів, які емоції вони відчувають останнім часом найчастіше. Топ-5 емоцій українців це: надія, тривога, розчарування, невпевненість і, як не дивно, радість.

Жінки найбільш схильні до: тривоги - 38%, надії - 34%, невпевненості - 27%, розчарованості - 25% і радості - 19%. Чоловіки відчували: надію - 38%, тривогу - 29%, радість, впевненість та інтерес - 24%.

Українці, віком 55-60 років, найбільше відчувають тривогу і розчарування, а молоді люди 18-24 років - радість, інтерес і впевненість.

"Тренд підтверджується. Рівень стресу завжди підвищується в кінці періоду зростання хвилі захворюваності і суворих карантинних обмежень", - зазначає Євгенія Близнюк, CEO&Founder компанії Gradus Research.

Дослідження було проведено соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 15 квітня 2021 року, розмір вибірки: 1013 респондентів.

Локдаун у Києві

Київ з 23 березня перебуває в "червоній" зоні епіднебезпеки.

З 5 квітня у столиці через погіршення епідситуації ввели жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи. Жорсткі карантинні обмеження триватимуть до 30 квітня.

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Автор: Ольга Робейко