У ВООЗ заспокоїли дітей заявою, що пандемія не завадить Санта Клаусу приносити подарунки
Пандемія не може завадити Санта Клаусу подорожувати світом і приносити дітям подарунки, бо він «стійкий до коронавірусу».
Читайте такожНе так, як завжди: стало відомо, як святкуватимуть Різдво та Новий рік у ЛьвовіЗ такою заявою виступили у ВООЗ, аби заспокоїти дітей, йдеться у сюжеті ТСН.
У ВООЗ пояснили, що багато малечі турбується, чи принесе казковий дідусь їм подарунки.
Водночас в організації закликали не забувати, що цієї зими і Санта, і діти мають дотримуватися соціальної дистанції.
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