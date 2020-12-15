Зазначається, що багато малечі турбується, чи принесе казковий дідусь їм подарунки.

Пандемія не може завадити Санта Клаусу подорожувати світом і приносити дітям подарунки, бо він «стійкий до коронавірусу».

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У ВООЗ пояснили, що багато малечі турбується, чи принесе казковий дідусь їм подарунки.

Водночас в організації закликали не забувати, що цієї зими і Санта, і діти мають дотримуватися соціальної дистанції.

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Автор: УНІАН