Майже 80% громадян святкують Різдво 7 січня, а 15% – святкують його двічі.

56% опитаних громадян України вважають Різдво найулюбленішим серед новорічних свят.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 4 січня.

77% респондентів зазначили, що святкують Різдво 7 січня, 15% сказали, що відзначають це свято двічі – як за юліанським календарем (7 січня), так і за григоріанським (25 грудня). Лише 3% відзначають Різдво лише 25 грудня, 5% українців взагалі Різдво не святкують. Найбільше тих, хто святкує Різдво у дві дати, або ж за новим стилем – у західних регіонах та в Києві.

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Водночас 28% респондентів вважають найулюбленішим серед новорічних свят Новий рік, 6% – День Святого Миколая, 3% – Старий Новий Рік.

Дві третини опитаних зазначили, що вірять у Святого Миколая, 35% – не вірять. У Діда Мороза вірять менше – 31%, не вірять – 65%. Соціологи зазначають, що за останній рік збільшилася кількість тих, хто вірить у Святого Миколая, натомість кількість тих, хто вірить у Діда Мороза, не змінилася.

За даними опитування, найбільше тих, хто вірить у Святого Миколая та вважає найулюбленішим святом Різдво, проживають на заході України, натомість відносно більше вірять у Діда Мороза та вважають улюбленим святом Новий рік – на півдні та сході. Попри це навіть у південно-східних областях все одно кількість тих, хто вірить у Діда Мороза є меншою за тих, хто вірить у Святого Миколая, а Різдво є найулюбленішим святом поряд з Новим роком.

Як проводилося опитування

В опитування взяли участь 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Надя Пришляк