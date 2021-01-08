Через пандемію маршрутом вони проїхали без зупинок.

Сьогодні в Одесі пройшов Різдвяний парад трамваїв.

Як передає кореспондент УНІАН, в Різдвяному параді взяли участь два трисекційних трамваї «Одіссей МАХ», прикрашені новорічними гірляндами.

Один з трамваїв вийшов з депо №1 на вулиці Водопровідній о 17:41 і продовжив рух за маршрутом №26.

Святковий вагон проїхав 5-ю станцією Люстдорфської дороги, потім - 11-ю станцією Люстдорфської дороги, де зробив розворот і попрямував назад – у бік Старосінної площі.

Другий вагон стартував на маршруті №7 о 17:30 з кінцевою зупинкою на вулиці Паустовського, проїхав через Херсонський сквер, спуском Маринеско, вулицею Преображенською, Тираспольською, Старопортофранківською, Пантелеймонівською. Проїхав біля Одеського театру музичної комедії та прибув на кінцеву зупинку біля парку культури ім. Тараса Шевченка.

У трамваях була невелика кількість пасажирів, через пандемію маршрутом вони проїхали без зупинок.

Усередині святково прикрашених трамваїв творчі колективи виконували колядки та різдвяні пісні, які через динаміки були чутні на вулицях протягом руху. Дітей пригощали солодощами.

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Автор: Лариса Козова