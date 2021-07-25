Робота 14+. Чи візьмуть в Україні на роботу підлітка

На жаль, в Україні ніхто не хоче офіційно брати на роботу тисячі українських підлітків, які хочуть працювати, а не байдикувати, бо точно знають, навіщо їм свої гроші і якою ціною їх заробляють.

Влітку деякі підлітки вирішують: буду працювати. Але насправді знайти роботу не так просто. Чому ринок праці для неповнолітніх – суцільна "сіра" пляма? Чи працює хтось в Україні над тим, щоб діти могли втілити своє бажання підзаробити на кишенькові?

Різнороб

Ілля Нєвєров живе в Одесі. У свої дванадцять він проводить канікули не на пляжі чи за комп’ютером, а на роботі. То фарбує драбину, то рве бур’ян біля приватного будинку, то за гроші вигулює чийогось пса. Щодня має новий підробіток і власні гроші.

Що хоче заробляти сам, вирішив на початку літа. "Тому що не хочу канючити гроші у батьків. У них свої турботи. Вони теж хочуть купити щось собі. І я хочу бути більш самостійним", - розповідає він ТСН.Тижню.

Для втілення свого задуму, Ілля написав оголошення, що готовий взятися за будь-яку роботу: "Що я можу вигулювати собак, прибирати майданчик, прибирати вдома, розклеювати флаєра… Але відмовлюсь від сумнівних пропозицій і непосильної для мене роботи".

Читайте такожБатьки прикували ланцюгом до батареї та били: у поліції розповіли про порятунок 7-річного хлопчика у Кривому РозіОголошення про пошук роботи розклеїв містом, але… замовлень не було. Тож вирішив написати ще й в інстаграмі. І тут почалося… Його оголошення буквально підірвало соцмережі.

"Щодня телефонують разів по десять. Вже не раз пропонувати вирвати бур’ян, траву, вигулювати собак, носити воду, фарбувати сходи…", - розповідає Ілля Нєвєров про пропозиції роботи ТСН.Тижню. Тепер він щодня на праці. Вже заробив понад тисячу.

Батьки сина повністю підтримують.

"Підтримую і намагаюсь не пригнічувати його прагнення. Я вважаю, що це дозволяє розвиватися особистості. Працювати в підлітковому віці важливо, щоб дитина навчилась поважати гроші, щоб цінувала труд людей, батьків, свій", - розповідає ТСН.Тижню мама Іллі Аліса Нєвєрова.

Бариста

Настя Хоролець лише на два роки старша за Іллю. І вже друге літо не байдикує, а працює баристою на різних фестивалях.

"Моя перша робота була на мотофестивалі, 24 на 7. У мої обов’язки входило робити каву, коли її просили, робити лимонад і ставити в холодильник. Розповідати, що у нас є, чого немає… За 2,5 дні я заробила тисячу гривень!!! Це був мій перший заробіток", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Ще школярка працює у невеличкій вуличній кав’ярні – кава, лимонади, вафлі й паніні. "На день у мене виходить 400 гривень, плюс відсотки з каси", - каже Настя.

Але просить не показувати, де знаходиться кав’ярня і як називається. Адже працює нелегально.

На жаль, офіційно підлітків в Україні брати на роботу ніхто не хоче. Хоча закон це дозволяє – працевлаштовувати можна чотирнадцятирічних, з дозволу батьків.

"Маємо величезний паркан, складений з нашого кодексу законів про працю, з інших законодавчих актів. Всі вони кажуть – зась. Якщо можна працювати, то треба дозвіл батьків, меддозвіл, обмеження по часу праці… Відповідно, захист дітей обернувся тим, що діти хочуть працювати, але роблять це у "сірій зоні". Або намагаються підпрацьовувати онлайн", - розповідає ТСН.Тижню HR-експерт, кар'єрний консультант Тетяна Пашкіна.

Промоутер

Чим може завершитися бажання дитини підзаробити на кишенькові витрати добре знає Поліна Хом’як. Свою першу роботу вона, разом з однокласницею, знайшла в інтернеті, на літніх канікулах після 8-го класу.

Читайте такожУ Львові демонтували "Батьківщину-мати" (фото)"Нам треба було показати, що ми самі можемо щось зробити, а не тільки: "Мама, тато, допоможіть!"… Знайшли на сайті роботу промоутера. Треба було ходити і збирати анкети людей від фітнес-клубу. Кілька днів попрацювали, а коли настав час оплати, наш куратор… просто перестав відповідати на наші дзвінки. Ми приїхали, а офіс – закритий", - розповідає ТСН.Тижню сімнадцятирічна Поліна.

Куратор зник. Зароблені гроші діти так і не побачили. "Перший досвід був провальний. І після я не хотіла йти на подібні підробітки", - каже дівчина.

Зізнатися батькам, що їй не заплатили, Поліна так і не наважилася…

"Як тільки дитина втрапляє до "сірої зони" працевлаштування (це більшість пропозицій для них), то вона не завжди ділиться з батьками, куди вона виляпалася. Велика кількість батьків скаже: "Куди ти полізла, нащо воно тобі було, тобі що, мало грошей, які я тобі даю?". Але ж дитина хотіла самостійності. Сама заробити!", - каже ТСН.Тижню Тетяна Пашкіна.

Та у випадку Поліни бажання мати власні кишенькові перемогло, й наступного літа дівчина знову почала шукати роботу: "Ходила в піцерію, хотіла бути прибиральницею чи офіціанткою. Але мені сказали: "Ні". Тільки після 18-ти років".

Легальна робота для підлітків

На ринку праці, лише на офіційних сайтах з працевлаштування, 12 тисяч резюме дітей віком від 12 до 16 років. І тисячі небезпечних пропозицій в соцмережах. Щоб ринок праці підлітків вийшов з "сірої зони", треба змінювати закони.

"Нормальних легальних механізмів для працевлаштування дитини, яка хоче працювати, немає, - розповідає ТСН.Тижню представниця Федерації роботодавців України Олена Колеснікова. - Сьогодні дуже багато обмежень з точки зору трудового законодавства. І якщо прийде охорона праці з перевіркою, якщо це неповнолітня дитина, тут же буде й поліція".

У Федерації пропонують запровадити пільгові умови для роботодавців, які братимуть на роботу неповнолітніх, а також узаконити учнівський трудовий договір, як у європейських країнах. Там дитячу працю шанують та поважають.

"Підлітки можуть працювати, якщо вони досягли 16 років. У Швеції ставляться з повагою, якщо дитина починає працювати. При цьому неважливо, яка це робота – офіціантом, прибиральником", - розповідає ТСН.Тижню мама підлітка Любов Карлссон, яка живе з родиною на півдні Швеції.

За її словами роботу школярам підшукує місцева влада, яка ще й чітко стежить, щоб дітей ніхто не ошукав. "Комуна (її можна порівняти з нашими райадміністраціями) допомагає знайти роботу. Також може допомогти школа. Дочка мого чоловіка буде працювати останній місяць влітку – прибирати в школі. А син працює в місцевому гольф-клубі", - каже Любов Карлссон.

Жінка розповідає ТСН.Тижню, що робота підлітків чітко регламентується. Зокрема, комуна регулює, скільки, мінімум, повинні платити за годину роботи, але підлітки не можуть працювати з готівкою: "Це достатньо хороші гроші. У готелі чи ресторані 16-тирічний підліток може заробити, приблизно, 15 тисяч крон. Це 1,5 тисячі євро (з податком)".

Читайте такожУ Львові оштрафували батька школяра, який публікував в Instagram меми про вчителівДля українських школярів такі легальні заробітки - мрія. У нас працевлаштуванням підлітків займатися ніхто не хоче. Не вигідно. Громада Покровського на Донеччині, яка наважилася видати трудову книжку дітям в 14, схоже, єдина на всю країну. Місцева влада для підлітків підготувала аж 70 робочих місць та пів мільйона гривень на зарплати.

Школярі тут прибирають, миють, підмітають, фарбують паркани, косять траву… Робочий день – з 8 до 16 годин. На місяць заробляють 5 тисяч гривень. Але головне – все офіційно. Підлітки мають соціальні гарантії та навіть запис у трудову.

Різноробу Іллі з Одеси за вигул собак чи вирваний бур’ян ніхто не поставить запис у трудовій книжці. А заробляє хлопець на подарунок мамі та собі на батут... Нічого не напишуть за смачну каву й баристі Насті. Хоча дівчина пішла працювати заради самостійності... Не працевлаштують легально до 18-ти років і Поліну, яка мріяла купити собі плаття на випускний в 11 класі.

На жаль, наразі в Україні все так складається, що ніхто не буде офіційно брати на роботу тисячі інших українських підлітків, які у свої 12, 14 чи 16 хочуть працювати, а не байдикувати, бо точно знають, навіщо їм свої гроші і якою ціною їх заробляють.

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