Другий етап полягатиме у "терорі від дверей до дверей" з викраденням і вивезенням мешканців до Росії.

Окупанти планують влаштувати "великий терор" в тимчасово захопленому Херсоні, щоб знизити градус протестів серед місцевого населення.

Про це повідомляє Times, маючи у розпорядженні лист співробітника ФСБ.

У датованому понеділком листі йдеться про те, що Кремль більше не бажає "грати по-доброму" з протестувальниками.

Мешканців міста планують забирати з домівок посеред ночі: "Навіть якщо нам доведеться забрати півміста – ми до цього готові".

Також у ФСБ заявляють, що якби їм вдалося виявити лідерів руху протестів, то цих людей вже ліквідували.

Демонстрантів рятує тільки те, що російські спецслужби не знають, кого саме їм треба схопити.

Є також побоювання, що перехід до насильства може закінчитися справжнім бунтом, придушити який можна буде тільки масштабними боями.

За словами джерела видання у ФСБ, останні кілька днів "з самого верху" було наказано знайти рішення.

"Великий терор", координований спецслужбами, буде спрямований на зменшення протестів за допомогою "надзвичайно суворих методів розгонів", включаючи "важкі поранення" окремих мітингувальників.

Другий етап полягатиме у "терорі від дверей до дверей" з викраденням і вивезенням мешканців до Росії.

Окупанти з 2 березня тимчасово контролюють Херсон та околиці. Відтоді місцеві мешканці постійно виходять на проукраїнські мітинги.

Завдяки сильному опору громадянського суспільства росіяни провалили пропагандистську акцію з "визнанням "ХНР".

При цьому з’являються повідомлення з різних міст, тимчасово захоплених РФ, про примусовий вивіз українських громадян до Росії, куди людей відправляють у фільтраційні табори.

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