У РФ через передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, почали заявляти про те, що влада України не дає вірянам святкувати Різдво і пригнічує права християн.

Влада Росії використовує релігію як зброю, щоб посилити свою пропаганду і дискредитувати Україну.

Як зазначили експерти американського Інституту дослідження війни (ISW), російські військові блогери відреагували на оприлюднені 7 січня кадри, на яких українські військові відвідують різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі, і назвали це відкритою війною проти УПЦ МП. Декілька російських блогерів назвали кадри доказом того, що Лавра була "захоплена" "єретиками та розкольниками".

Як зазначили експерти, російська реакція на передачу Лаври ПЦУ підтверджує, що Кремль справді використовує релігію, щоб представити Україну як зло та позиціонувати РФ як захисника православних цінностей.

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Дослідники ISW підкреслили, що вірянам в Україні влада не перешкоджала святкувати Різдво. "Російські блогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка має явні зв’язки з Кремлем і надає матеріальну та духовну підтримку російській війні в Україні, як напад на можливість святкувати Різдво", - йдеться в повідомленні

У зв'язку з цим, аналітики нагадали, що у своїй промові на Різдво президент РФ Володимир Путін подякував РПЦ за постійну підтримку російських військ в Україні".

Експерти підкреслили, що в Україні релігійні свободи православних християн не пригнічуються, як про це заявляє російська пропаганда. Влада України намагається дистанціювати українську культурну спадщину від релігійних елементів, пов’язаних з Кремлем та його веденням війни.

Києво-Печерська Лавра

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній на свято Різдва Христового 7 січня провів богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це стало можливим після повернення у державну власність двох храмів Києво-Печерської лаври – Свято-Успенського собору і Трапезної церкви.

В даний час невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

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