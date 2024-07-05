Тимчасово виконання обов'язків голови Держагентства покладено на Юлію Шевчук.

Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства з питань кіно. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його інформацією, тимчасово обовʼязки голови агентства виконуватиме Юлія Шевчук.

Додамо, що Шевчук з 26 серпня 2020 року обіймала посаду першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно.

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Марина Кудерчук на посаді Держкіно - що відомо

У січні 2020 року Кабмін призначив нового голову Держкіно - нею стала на той момент 39-річна Марина Кудерчук.

У листопаді минулого року Громадська рада при Держкіно закликала керівництво Держкіно піти у відставку через "перевищення своїх повноважень".

А на початку цього року кіноспільнота направила лист у Верховну Раду, Офіс президента та Кабінет міністрів, в якому йшлося про недовіру до керівництва Держкіно.

У листі, оприлюдненому Українською кіноакадемією, кіномитці зазначили, що хоча українське кіно і потребує підтримки, але "роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями".

В документі зазначалось, що голова Держкіно Марина Кудерчук своїми діями "руйнує систему державного регулювання галузі, дискредитує посаду державного службовця, завдає шкоди українському суспільству та іміджу України в світі".

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