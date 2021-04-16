Підозрюваного у вбивстві вже затримали.

Знайдені у львівському парку людські кістки належать безслідно зниклій 58-річній жінці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві рятувальники дістали з колектора людські останки (фото)Повідомляється, що правоохоронці встановили: вбили її ще в листопаді минулого року. Підозрюваного затримали.

"67-річний львів'янин зізнався у скоєному. Розповів, що це була його подруга: прийшла до нього в гості. Разом вони випивали, а потім посварилися, бо жінка нібито намагалася його обікрасти. Чоловік забив гостю до смерті", - йдеться в сюжеті.

Щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло своєї жертви та в сумках виніс в парк.

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Автор: Катерина Шварц