Знайдені у львівському парку людські кістки належать безслідно зниклій 58-річній жінці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Києві рятувальники дістали з колектора людські останки (фото)Повідомляється, що правоохоронці встановили: вбили її ще в листопаді минулого року. Підозрюваного затримали.
"67-річний львів'янин зізнався у скоєному. Розповів, що це була його подруга: прийшла до нього в гості. Разом вони випивали, а потім посварилися, бо жінка нібито намагалася його обікрасти. Чоловік забив гостю до смерті", - йдеться в сюжеті.
Щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло своєї жертви та в сумках виніс в парк.
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